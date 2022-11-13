Алексей Миранчук попал в стартовый состав «Торино» на матч с «Ромой»

Сегодня, 13 ноября, состоится матч 15-го тура итальянской Серии А, в котором «Рома» примет «Торино» на стадионе «Олимпико». Стартовый свисток главного арбитра Антонио Рапуано прозвучит в 17:00 мск. Команды огласили составы на игру.



«Рома»: Патрисиу, Манчини, Смоллинг, Ибаньес, Челик, Кристанте, Камара, Вольпато, Дзаньоло, Залевский, Абрахам.

Запасные: Боэр, Свилар, Винья, Кумбула, Трипи, Матич, Бове, Тахирович, Пеллегрини, Шомуродов, Эль-Шаарави, Белотти, Дибала.



«Торино»: Ваня Милинкович-Савич, Джиджи, Зима, Буонджорно, Лацаро, Войвода, Линетты, Риччи, Миранчук, Влашич, Санабрия.

Запасные: Джемелло, Бериша, Родригес, Синго, Адопо, Гарбетт, Байе, Илькхан, Радоньич, Карамо, Сек, Пеллегри.



Команда Жозе Моуринью имеет в активе 26 баллов и занимает седьмую позицию в турнирной таблице. «Торино» (20) – на девятом месте.