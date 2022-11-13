Хет-трик Сычевого — в видеообзоре матча РПЛ «Оренбург» — «Краснодар»

Сегодня, 13 ноября, на стадионе «Газовик» в Оренбурге проходит матч 17-го тура Российской Премьер-Лиги. Играли местный «Оренбург» и «Краснодар». Финальный свисток главного судьи Кирилла Левникова зафиксировал победу домашней команды со счётом 5:1.



На второй минуте счёт открыл Владимир Сычевой. На 22-й минуте точным ударом отметился Лукас Вера, а через несколько минут Сычевой оформил дубль. В концовке первого тайма Алексей Ионов отыграл один мяч.



В начале второго тайма Химми Марин забил четвёртый мяч в ворота «Краснодара», а через несколько минут Сычевой оформил хет-трик и догнал в гонке бомбардиров форварда «Спартака» Квинси Промеса (14).

«Оренбург» набрал 25 очков и поднялся на седьмую строчку турнирной таблицы. «Краснодар» (25) — восьмой.