«Динамо» — ЦСКА: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:30 мск

Сегодня, 13 ноября, состоится матч 17-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Динамо» и ЦСКА. Команды будут играть на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. Главный арбитр матча — Владислав Безбородов (Санкт-Петербург).



«Динамо» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ сезона-2022/2023, набрав 26 очков после 16 проведённых игр. ЦСКА находится на четвёртой строчке — у команды Владимира Федотова 29 баллов.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры. В первом круге ЦСКА и «Динамо» сыграли вничью — 1:1. На гол защитника армейцев Виллиана Роши в составе «Динамо» ответил нападающий Фёдор Смолов.