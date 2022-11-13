«Динамо» — ЦСКА: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:30 мск
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Сегодня, 13 ноября, состоится матч 17-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Динамо» и ЦСКА. Команды будут играть на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. Главный арбитр матча — Владислав Безбородов (Санкт-Петербург).
«Динамо» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ сезона-2022/2023, набрав 26 очков после 16 проведённых игр. ЦСКА находится на четвёртой строчке — у команды Владимира Федотова 29 баллов.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры. В первом круге ЦСКА и «Динамо» сыграли вничью — 1:1. На гол защитника армейцев Виллиана Роши в составе «Динамо» ответил нападающий Фёдор Смолов.
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