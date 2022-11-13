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«Рубин» дома сыграл вничью с «Енисеем» во встрече Первой лиги

«Рубин» дома сыграл вничью с «Енисеем» во встрече Первой лиги
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Сегодня, 13 ноября, состоялся матч 18-го тура Мелбет Первой лиги, в котором «Рубин» принимал «Енисей». Встреча между командами проходила на стадионе «Ак Барс Арена (Казань Арена)». Стартовый свисток главного арбитра матча Артёма Чистякова прозвучал в 16:00 мск.

В первом тайме команды пытались поразить ворота друг друга, о чём говорит статистика ударов 4-3 в пользу футболистов «Рубина». Однако второй тайм прошёл в тягучей борьбе, в результате чего обе команды к 85-й минуте матча смогли обменяться лишь по одному удару. Ход матча не устраивал главного тренера казанцев Леонида Слуцкого, который был удалён с бровки по решению арбитра Артёма Чистякова за эмоциональность. В оставшиеся минуты команды голов не забили, и матч закончился вничью — 0:0.

Россия - Мелбет Первая лига. 18-й тур
13 ноября 2022, воскресенье. 16:00 МСК
Рубин
Казань
Окончен
0 : 0
Енисей
Красноярск
Удаления: нет / Раздорских – 90+4'
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