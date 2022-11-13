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Динамо — ЦСКА. Прямая трансляция
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19:30 Мск
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«Динамо» — ЦСКА: стартовые составы команд на матч 17-го тура РПЛ

«Динамо» — ЦСКА: стартовые составы команд на матч 17-го тура РПЛ
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Сегодня, 13 ноября, состоится матч 17-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Динамо» и ЦСКА. Команды будут играть на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. Главный арбитр матча — Владислав Безбородов (Санкт-Петербург). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Стартовые составы команд:

«Динамо»: Шунин, Сазонов, Маричал, Даса, Скопинцев, Фомин, Кутицкий, Захарян, Нгамалё, Грулёв, Смолов.

ЦСКА: Акинфеев, Мойзес, Фукс, Роша, Зайнутдинов, Обляков, Зделар, Ушаков, Мендес, Карраскаль, Чалов.

«Динамо» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ сезона-2022/2023, набрав 26 очков после 16 проведённых игр. ЦСКА находится на четвёртой строчке — у команды Владимира Федотова 29 баллов.

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