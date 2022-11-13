«Локомотив» объявил о назначении Михаила Галактионова главным тренером
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Российский специалист Михаил Галактионов назначен главным тренером московского «Локомотива». Тренер молодёжной сборной России подписал контракт с железнодорожниками до конца сезона-2023/2024 с возможностью продления. Об этом сообщила пресс-служба «Локомотива».
Михаил Галактионов ранее возглавлял «Пари Нижний Новгород». Он покинул нижегородский клуб 11 ноября после матча с «Ахматом» (3:2). По согласованию с Российским футбольным союзом (РФС) Галактионов останется на должности главного тренера молодёжной сборной России.
Московский «Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда заработала 13 очков после 17 проведённых игр. В последнем матче железнодорожники уступили московскому «Спартаку» со счётом 1:2.
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