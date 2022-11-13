Нападающий «Крыльев Советов» Глушенков рассказал о самочувствии после травмы
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Нападающий самарских «Крыльев Советов» Максим Глушенков рассказал о состоянии после полученной травмы колена.
«Как самочувствие? Нормально всё», — передаёт слова Глушенкова корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.
Напомним, ранее о травме футболиста сообщил главный тренер самарцев Игорь Осинькин. Глушенков получил её по ходу встречи с московским «Торпедо» (2:0 в пользу «Крыльев Советов»), вследствие чего был заменён в перерыве.
«Крылья Советов» в данный момент находятся на 11-м месте турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги, набрав по исходу 17 матчей 20 очков. Следующую игру самарский клуб проведёт в рамках 5-го тура группового этапа Фонбет Кубка России, где примет московский «Спартак». Матч состоится 23 ноября, начало – в 18:00 мск.
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