Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо — ЦСКА. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Булыкин: надеемся, Галактионов выправит ситуацию в «Локомотиве». Сейчас — тихий ужас

Булыкин: надеемся, Галактионов выправит ситуацию в «Локомотиве». Сейчас — тихий ужас
Комментарии

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал назначение бывшего наставника «Пари НН» Михаила Галактионова на пост главного тренера московского «Локомотива».

«Не удивлён. Это было давно известно. Как у него получится, мы увидим после зимней паузы, когда он поработает с командой. Будем надеяться, что сможет выправить ситуацию в турнирной таблице. Сейчас — тихий ужас», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

На данный момент «Локомотив» занимает 14-е место Российской Премьер-Лиги в зоне стыковых матчей, набрав по итогам 17 матчей 13 очков. Следующую встречу железнодорожники проведут в рамках 5-го тура группового этапа Фонбет Кубка России, где встретятся в гостях с «Краснодаром».

Новость по теме
«Локомотив» объявил о назначении Михаила Галактионова главным тренером
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022