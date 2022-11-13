Булыкин: надеемся, Галактионов выправит ситуацию в «Локомотиве». Сейчас — тихий ужас

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал назначение бывшего наставника «Пари НН» Михаила Галактионова на пост главного тренера московского «Локомотива».

«Не удивлён. Это было давно известно. Как у него получится, мы увидим после зимней паузы, когда он поработает с командой. Будем надеяться, что сможет выправить ситуацию в турнирной таблице. Сейчас — тихий ужас», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

На данный момент «Локомотив» занимает 14-е место Российской Премьер-Лиги в зоне стыковых матчей, набрав по итогам 17 матчей 13 очков. Следующую встречу железнодорожники проведут в рамках 5-го тура группового этапа Фонбет Кубка России, где встретятся в гостях с «Краснодаром».