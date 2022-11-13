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«Торино» с Миранчуком сыграл вничью с «Ромой» в матче Серии А

«Торино» с Миранчуком сыграл вничью с «Ромой» в матче Серии А
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В матче 15-го тура итальянской Серии А «Рома» принимала «Торино». Команды встречались на стадионе «Олимпико» в Риме. Игра завершилась вничью — 1:1. Матч обслуживал главный судья Антонио Рапуано.

Первый гол в матче на 55-й минуте забил польский полузащитник «Торино» Кароль Линетты с передачи Уилфрида Синго. «Рома» смогла отыграться в добавленное время: счёт сравнял Неманья Матич. Россиянин Алексей Миранчук провёл на поле 79 минут.

«Рома» (27) занимает седьмое место в турнирной таблице Серии А. «Торино» (21) — на девятой строчке.

Италия - Серия А. 15-й тур
13 ноября 2022, воскресенье. 17:00 МСК
Рома
Рим
Окончен
1 : 1
Торино
Турин
0:1 Линетты – 55'   1:1 Матич – 90+4'

В параллельном матче «Монца» обыграла «Салернитану» со счётом 3:0. Голами в составе хозяев отметились Карлос Аугусто, Дани Карвалью и Маттео Пессина (с пенальти).

Италия - Серия А. 15-й тур
13 ноября 2022, воскресенье. 17:00 МСК
Монца
Монца
Окончен
3 : 0
Салернитана
Салерно
1:0 Аугусто – 24'   2:0 Карвалью – 35'   3:0 Пессина – 74' (пен)
Удаления: нет / Кандрева – 74'

Ещё в одной встрече игрового дня «Специя» одержала волевую победу в матче с «Вероной».

Италия - Серия А. 15-й тур
13 ноября 2022, воскресенье. 17:00 МСК
Верона
Верона
Окончен
1 : 2
Специя
Специя
1:0 Верди – 30'   1:1 Н'Зола – 53'   1:2 Н'Зола – 69'
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