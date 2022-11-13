«Торино» с Миранчуком сыграл вничью с «Ромой» в матче Серии А

В матче 15-го тура итальянской Серии А «Рома» принимала «Торино». Команды встречались на стадионе «Олимпико» в Риме. Игра завершилась вничью — 1:1. Матч обслуживал главный судья Антонио Рапуано.
Первый гол в матче на 55-й минуте забил польский полузащитник «Торино» Кароль Линетты с передачи Уилфрида Синго. «Рома» смогла отыграться в добавленное время: счёт сравнял Неманья Матич. Россиянин Алексей Миранчук провёл на поле 79 минут.
«Рома» (27) занимает седьмое место в турнирной таблице Серии А. «Торино» (21) — на девятой строчке.
В параллельном матче «Монца» обыграла «Салернитану» со счётом 3:0. Голами в составе хозяев отметились Карлос Аугусто, Дани Карвалью и Маттео Пессина (с пенальти).
Ещё в одной встрече игрового дня «Специя» одержала волевую победу в матче с «Вероной».
- 13 ноября 2022
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