Сергей Терехов считает, что матч с «Химками» оказался несложным для «Сочи»
Поделиться
Защитник «Сочи» Сергей Терехов прокомментировал исход матча 17-го тура Российской Премьер-Лиги, в рамках которого его команда в гостях обыграла подмосковные «Химки» со счётом 2:0.
«Игра не показалась сложной. Мы полностью контролировали матч. Придерживались своего плана: встречали в среднем блоке, использовали ошибки «Химок», особенности их схемы, когда три человека остаются впереди, а полуфланги оголяются.
Ничего не могу сказать про Миладиновича. Если поменяли, наверное, травма серьёзная. Он не смог продолжить игру. Доктора более компетентны в этом вопросе», — передаёт слова Терехова корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.
Новость по теме«Сочи» в гостях уверенно обыграл «Химки» в матче 17-го тура РПЛ
Комментарии
- 13 ноября 2022
-
19:06
-
19:02
-
19:02
-
18:59
-
18:57
-
18:56
-
18:55
-
18:49
-
18:49
-
18:40
-
18:31
-
18:24
-
18:20
-
18:13
-
18:03
-
17:59
-
17:59
-
17:54
-
17:54
-
17:40
-
17:36
-
17:20
-
17:13
-
17:09
-
16:55
-
16:41
-
16:25
-
16:23
-
16:22
-
16:16
-
16:14
-
16:12
-
16:09
-
16:00
-
15:50
Партнерский контент