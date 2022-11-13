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Сергей Терехов считает, что матч с «Химками» оказался несложным для «Сочи»

Сергей Терехов считает, что матч с «Химками» оказался несложным для «Сочи»
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Защитник «Сочи» Сергей Терехов прокомментировал исход матча 17-го тура Российской Премьер-Лиги, в рамках которого его команда в гостях обыграла подмосковные «Химки» со счётом 2:0.

«Игра не показалась сложной. Мы полностью контролировали матч. Придерживались своего плана: встречали в среднем блоке, использовали ошибки «Химок», особенности их схемы, когда три человека остаются впереди, а полуфланги оголяются.

Ничего не могу сказать про Миладиновича. Если поменяли, наверное, травма серьёзная. Он не смог продолжить игру. Доктора более компетентны в этом вопросе», — передаёт слова Терехова корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

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