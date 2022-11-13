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«Майнц» и «Айнтрахт» сыграли вничью в матче Бундеслиги

«Майнц» и «Айнтрахт» сыграли вничью в матче Бундеслиги
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Сегодня, 13 ноября, в матче 15-го тура немецкой Бундеслиги встречались «Майнц» и «Айнтрахт». Команды играли на стадионе «Мева-Арена» в Майнце. Игра завершилась вничью — 1:1. Встречу обслуживал главный судья Роберт Шредер.

Первый гол в матче на 40-й минуте забил нападающий хозяев Жонатан Буркардт с передачи Карима Онисиво. На 67-й минуте французский форвард «Айнтрахта» Рандаль Коло Муани сравнял счёт. Ему ассистировал Марио Гётце.

«Айнтрахт» занимает третье место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги сезона-2022/2023. У команды 27 набранных очков после 15 проведённых матчей. «Майнц» находится на 10-й строчке, заработав 19 баллов. Лидером соревнований является мюнхенская «Бавария». Подопечные Юлиана Нагельсмана набрали 34 очка.

Германия - Бундеслига. 15-й тур
13 ноября 2022, воскресенье. 17:30 МСК
Майнц
Майнц
Окончен
1 : 1
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
1:0 Буркардт – 40'   1:1 Коло Муани – 67'
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