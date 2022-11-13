Кирилл Кравцов: оценка «Сочи» за первую часть сезона? Четыре с минусом или три с плюсом

Полузащитник «Сочи» Кирилл Кравцов оценил результаты команды в первой части текущего сезона Российской Премьер-Лиги.



«Хорошие и положительные эмоции, потому что давно не побеждали. Думаю, заслуженная победа. Правда, могли забивать больше.



Девятое место по итогам первой части сезона? Мы делим 7–9-е места с «Оренбургом» и «Ахматом». Будем работать зимой и возвращаться сильнее весной. Оценка? Тяжело сказать. Четыре с минусом или три с плюсом», — передаёт слова Кравцова корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

Сегодня, 13 ноября, в матче 17-го тура РПЛ сочинцы обыграли «Химки» со счётом 2:0. Отличились Мелкадзе и Сарвели. «Сочи» занимает девятое место в турнирной таблице, набрав 25 очков после 17 проведённых матчей.