«Наслаивалось как снежный ком». Идову — о неудачах «Химок» после ухода Юрана

Защитник подмосковных «Химок» Брайн Идову высказался о результатах клуба после увольнения главного тренера Сергея Юрана.



«Самый главный момент, что не могли выиграть. В эмоциональном и психологическом плане с каждым матчем было тяжелее и тяжелее, потому что хотели добиться победы, чтобы раскрепоститься, улучшить положение в турнирной таблице. Просто наслаивалось как снежный ком», — передаёт слова Идову корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

Сегодня, 13 ноября, «Химки» в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги потерпели поражение от «Сочи» со счётом 0:2. «Химки» занимают 15-е место в турнирной таблице российского чемпионата, набрав 12 очков после 17 проведённых матчей. Командой руководит Спартак Гогниев.