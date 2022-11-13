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Идову ответил на вопрос, понимают ли футболисты «Химок» требования Гогниева

Идову ответил на вопрос, понимают ли футболисты «Химок» требования Гогниева
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Нигерийский защитник «Химок» Брайн Идову рассказал, понимают ли футболисты подмосковной команды требования главного тренера команды Спартака Гогниева.

«Требования понятны. Выделяем много времени на тренировочном поле и теоретических занятиях. За это время должны понимать всё, что он требует. Мы уже и понимаем. Просто какие-то моменты реализовываем, а в каких-то чуть спим, не переключаемся. Самое важное — вовремя переключаться и не выключаться из моментов игры», — передаёт слова Идову корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

Сегодня, 13 ноября, «Химки» дома уступили «Сочи» со счётом 0:2 в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги. Подмосковный клуб находится на 15-м месте турнирной таблицы чемпионата в зоне вылета, имея в активе 12 очков.

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