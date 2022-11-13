Идову ответил на вопрос, понимают ли футболисты «Химок» требования Гогниева

Нигерийский защитник «Химок» Брайн Идову рассказал, понимают ли футболисты подмосковной команды требования главного тренера команды Спартака Гогниева.

«Требования понятны. Выделяем много времени на тренировочном поле и теоретических занятиях. За это время должны понимать всё, что он требует. Мы уже и понимаем. Просто какие-то моменты реализовываем, а в каких-то чуть спим, не переключаемся. Самое важное — вовремя переключаться и не выключаться из моментов игры», — передаёт слова Идову корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

Сегодня, 13 ноября, «Химки» дома уступили «Сочи» со счётом 0:2 в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги. Подмосковный клуб находится на 15-м месте турнирной таблицы чемпионата в зоне вылета, имея в активе 12 очков.