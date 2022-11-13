Брайн Идову: нет никаких обид на Гогниева из-за отстранения из «Химок». Это жизнь
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Защитник подмосковных «Химок» Брайн Идову высказался о своём отстранении от команды. Главный тренер «Химок» Спартак Гогниев отстранял от тренировок трёх футболистов.
«Отстраняли ли меня и Глушакова? Глушакова не отстраняли, а меня – да, было дело. С чем связано? Уже это прошло, нет смысла обсуждать. Никаких обид нет на Гогниева нет: я играю на максимуме, стараюсь. Было дело, это футбол, это жизнь – не всё вечно. Отстранили, значит, была причина. Потом вернули, так что в любом случае просто тренировался, работал дальше, поддерживал форму и мог спокойно вернуться. Инициатива Гогниева? Не знаю», — передаёт слова Идову корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.
«Химки» занимают 15-е место в турнирной таблице РПЛ после 17-го тура.
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