Гафин: могу предположить, что зимой в «Динамо» не будет больших и серьёзных покупок

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин ответил на вопрос, планируются ли в московском клубе серьёзные траты во время зимнего трансферного окна.

«Трансферная кампания зимой? Мы пока не утвердили трансферные планы на зиму. Но могу предположить, что у нас не будет больших и серьёзных покупок», — сказал Гафин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

На данный момент «Динамо» занимает шестое место по итогам 16 встреч российского чемпионата, набрав 26 очков. Сегодня московская команда встречается с ЦСКА в рамках дерби и ведёт по итогам первого тайма со счётом 1:0, единственный гол забил полузащитник Дмитрий Скопинцев, реализовав выход один на один с голкипером Игорем Акинфеевым.