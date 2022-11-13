Гафин: могу предположить, что зимой в «Динамо» не будет больших и серьёзных покупок
Поделиться
Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин ответил на вопрос, планируются ли в московском клубе серьёзные траты во время зимнего трансферного окна.
«Трансферная кампания зимой? Мы пока не утвердили трансферные планы на зиму. Но могу предположить, что у нас не будет больших и серьёзных покупок», — сказал Гафин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
На данный момент «Динамо» занимает шестое место по итогам 16 встреч российского чемпионата, набрав 26 очков. Сегодня московская команда встречается с ЦСКА в рамках дерби и ведёт по итогам первого тайма со счётом 1:0, единственный гол забил полузащитник Дмитрий Скопинцев, реализовав выход один на один с голкипером Игорем Акинфеевым.
Комментарии
- 13 ноября 2022
-
22:11
-
22:07
-
22:07
-
22:05
-
22:02
-
21:59
-
21:58
-
21:57
-
21:56
-
21:54
-
21:50
-
21:50
-
21:46
-
21:29
-
21:24
-
21:20
-
21:18
-
21:05
-
21:02
-
21:00
-
20:50
-
20:43
-
20:40
-
20:40
-
20:30
-
20:19
-
20:18
-
20:16
-
20:12
-
20:12
-
20:10
-
19:59
-
19:58
-
19:52
-
19:49
Партнерский контент