Агент назвал ложью информацию, что Кассьерра может приостановить контракт с «Зенитом»

Мартин Араоз, агент нападающего санкт-петербургского «Зенита» Матео Кассьерры, отреагировал на слухи о том, что зимой колумбийский футболист может бесплатно покинуть команду.

«Кассьерра может зимой приостановить контракт с «Зенитом»? Ложь», — сказал Араоз в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Напомним, ранее в телеграм-канале ZenitCafe сообщалось, что Кассьерра может приостановить свой контракт и покинуть санкт-петербургскую команду зимой без компенсации, а его агент уже подыскивает ему клуб в таких странах, как Бельгия, Португалия и Швейцария.

В текущем сезоне Кассьерра провёл за «Зенит» 18 матчей во всех турнирах, в большинстве которых выходил на замену. На его счету три гола и три результативные передачи.