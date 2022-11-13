«Динамо» — ЦСКА: Нгамалё укрепил преимущество хозяев

Сегодня, 13 ноября, проходит матч 17-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Динамо» принимает ЦСКА. Команды встречаются на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Стартовый свисток главного арбитра матча Владислава Безбородова прозвучал в 19:30 мск.

На 63-й минуте хозяева вновь убежали в опасную атаку. Мяч полетел из глубины поля в штрафную, где после передач отправился к полузащитнику Муми Нгамалё, который головой поразил ворота голкипера Игоря Акинфеева — 2:0.

«Динамо» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ сезона-2022/2023, набрав 26 очков после 16 проведённых игр. ЦСКА находится на четвёртой строчке — у команды Владимира Федотова 29 баллов.