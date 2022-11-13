«Динамо» — ЦСКА: Нгамалё укрепил преимущество хозяев
Поделиться
Сегодня, 13 ноября, проходит матч 17-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Динамо» принимает ЦСКА. Команды встречаются на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Стартовый свисток главного арбитра матча Владислава Безбородова прозвучал в 19:30 мск.
На 63-й минуте хозяева вновь убежали в опасную атаку. Мяч полетел из глубины поля в штрафную, где после передач отправился к полузащитнику Муми Нгамалё, который головой поразил ворота голкипера Игоря Акинфеева — 2:0.
«Динамо» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ сезона-2022/2023, набрав 26 очков после 16 проведённых игр. ЦСКА находится на четвёртой строчке — у команды Владимира Федотова 29 баллов.
Комментарии
- 13 ноября 2022
-
22:11
-
22:07
-
22:07
-
22:05
-
22:02
-
21:59
-
21:58
-
21:57
-
21:56
-
21:54
-
21:50
-
21:50
-
21:46
-
21:29
-
21:24
-
21:20
-
21:18
-
21:05
-
21:02
-
21:00
-
20:50
-
20:43
-
20:40
-
20:40
-
20:30
-
20:19
-
20:18
-
20:16
-
20:12
-
20:12
-
20:10
-
19:59
-
19:58
-
19:52
-
19:49
Партнерский контент