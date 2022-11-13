Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Динамо» — ЦСКА: Обляков сократил отставание гостей в счёте

«Динамо» — ЦСКА: Обляков сократил отставание гостей в счёте
Комментарии

Сегодня, 13 ноября, проходит матч 17-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Динамо» принимает ЦСКА. Команды встречаются на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Стартовый свисток главного арбитра матча Владислава Безбородова прозвучал в 19:30 мск.

На 65-й минуте гости пошли в атаку сразу после пропущенного гола. После серии рикошетов мяч прилетел к полузащитнику Ивану Облякову, который уверенно переиграл Антона Шунина и сократил отставание армейцев в счёте — 1:2.

«Динамо» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ сезона-2022/2023, набрав 26 очков после 16 проведённых игр. ЦСКА находится на четвёртой строчке — у команды Владимира Федотова 29 баллов.

Новость по теме
Гафин: могу предположить, что зимой в «Динамо» не будет больших и серьёзных покупок
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022