«Манчестер Юнайтед» вырвал победу у «Фулхэма» благодаря голу Гарначо на 90+3-й минуте

Сегодня, 13 ноября, завершился матч 16-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Фулхэм» принимал «Манчестер Юнайтед». Встреча между командами проходила на стадионе «Крэйвен Коттедж» в Лондоне. Стартовый свисток главного арбитра матча Пола Тирни прозвучал в 19:30 мск.
Гости вышли вперёд в начале встречи, когда на 14-й минуте отличился датский полузащитник Кристиан Эриксен с передачи Бруну Фернандеша. Футболисты хозяев смогли сравнять счёт только на 61-й минуте благодаря усилиям полузащитника Дэниела Джеймса, точный пас ему отдал Томас Кейрни. На 90+3-й минуте Алехандро Гарначо сумел вырвать победу для «красных дьяволов» — 2:1.
Победа позволила «красным дьяволам» набрать 26 очков и закрепиться на пятом месте турнирной таблицы. У «Фулхэма» 19 очков, команда находится на девятой строчке.
- 13 ноября 2022
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