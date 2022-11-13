«Фрайбург» с крупным счётом обыграл «Унион» в матче Бундеслиги

Завершился матч 15-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Фрайбург» и «Унион». Команды играли на стадионе «Европа-парк-Штадион» во Фрайбург-им-Брайсгау. «Фрайбург» выиграл со счётом 4:1. Встречу обслуживал главный судья Дениз Айтекин.
В первом тайме хет-трик оформил итальянский нападающий «Фрайбурга» Винченцо Грифо. Он отличился на четвёртой, шестой и 20-й минутах. Два мяча из трёх Грифо забил с пенальти. На 19-й минуте «Унион» остался в меньшинстве: был удалён защитник Диогу Лейте. А в добавленное к первому тайму время австрийский форвард Михаэль Грегорич забил четвёртый гол хозяев. Во втором тайме «Унион» забил гол престижа: на 84-й минуте пенальти реализовал нападающий Свен Михель.
«Фрайбург» занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 30 очков. «Унион» (27) — на пятой строчке. Лидирует «Бавария» (34).
- 13 ноября 2022
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