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Дмитрий Гафин сообщил, что на стадионе «Динамо» зимой заменят газон

Дмитрий Гафин сообщил, что на стадионе «Динамо» зимой заменят газон
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Член совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин рассказал, что на стадионе в зимнюю паузу будет заменён газон.

«Зимой будет проведена реновация газона. Это позволит на следующие несколько сезонов играть на таком же хорошем газоне, как мы играли в предыдущие сезоны», — передаёт слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

Напомним, ранее «Динамо» одолело ЦСКА со счётом 2:1. Эта победа позволила подопечным Славиши Йокановича увеличить беспроигрышную серию в рамках московского дерби до шести матчей, сообщает статистический портал Opta Sport. Также это лучшая серия для бело-голубых за последние 10 лет. В рамках этих встреч «Динамо» четыре раза брало верх над своим соперником, а также дважды играло вничью.

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