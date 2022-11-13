«Динамо» не проиграло в шести последних дерби в РПЛ. Это лучшая серия клуба за 10 лет
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Сегодня, 13 ноября, состоялся матч 17-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Динамо» обыграло ЦСКА со счётом 2:1. Эта победа позволила подопечным Славиши Йокановича увеличить беспроигрышную серию в рамках московского дерби до шести матчей, сообщает статистический портал Opta Sport.
Также это лучшая серия для бело-голубых за последние 10 лет. В рамках этих встреч «Динамо» четыре раза брало верх над своим соперником, а также дважды играло вничью.
Благодаря сегодняшней победе «Динамо» сумело набрать 29 очков и подняться на четвёртое место турнирной таблицы. ЦСКА, у которого столько же очков, из-за разницы статистических показателей опустился на пятую строчку. Следующий тур российского чемпионата состоится в марте 2023 года.
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