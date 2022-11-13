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«Милан» вырвал победу у «Фиорентины» в матче Серии А

«Милан» вырвал победу у «Фиорентины» в матче Серии А
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В матче 15-го тура итальянской Серии А «Милан» принимал «Фиорентину». Команды встречались на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане. Игра завершилась победой «Милана» — 2:1. Матч обслуживал главный судья Симоне Содза.

На второй минуте встречи отличился португальский нападающий «Милана» Рафаэл Леау с передачи Оливье Жиру. На 22-й минуте счёт сравнял чешский полузащитник гостей Антонин Барак. В концовке матча, на 90+2-й минуте, случился автогол защитника «фиалок» Николы Миленковича.

«Милан», заработав 33 очка, обошёл «Лацио» и поднялся на вторую строчку в турнирной таблице чемпионата Италии сезона-2022/2023. «Лацио» сегодня, 13 ноября, сыграет с «Ювентусом». «Фиорентина» находится на 10-м месте. У команды 19 набранных баллов после 15 проведённых матчей.

Италия - Серия А. 15-й тур
13 ноября 2022, воскресенье. 20:00 МСК
Милан
Милан
Окончен
2 : 1
Фиорентина
Флоренция
1:0 Леау – 2'   1:1 Барак – 28'   2:1 Миленкович – 90+2' (автогол)
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