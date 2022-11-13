Дмитрий Гафин: переговоры по переходу Захаряна прервались со стороны «Челси». Сейчас пауза
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Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин прокомментировал ход переговоров касательно полузащитника Арсена Захаряна, который может перебраться из стана московской команды в лондонский «Челси».
«Мы конструктивно как были, так и остаёмся настроены на те предложения, которые устроят нас, и предложения, которые устроят Арсена. Переговоры по переходу прервались со стороны «Челси». Сейчас в переговорах пауза», — передаёт слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.
Напомним, переговоры о трансфере Захаряна велись ещё этим летом, однако по различным причинам переход не состоялся. Позже появилась информация, что «Челси» не оставил попыток приобрести хавбека и может вернуться к его кандидатуре во время зимнего трансферного окна.
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