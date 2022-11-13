Главный тренер «Динамо» Йоканович прокомментировал победу в матче с ЦСКА
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Главный тренер московского «Динамо» Славиша Йоканович высказался о результате московского дерби с ЦСКА, которое завершилось победой бело-голубых со счётом 2:1.
«Динамо» сыграло хорошую игру. В самом начале соперник давил, у ЦСКА было много угловых, но мы сумели выровнять матч. Дерби — это особая игра. После первых 30 минут мы взяли всё под контроль, гол вытекал из логики игры. Во втором тайме мы создали достаточно моментов, но в последние 10 минут ЦСКА оказывал на нас сильное давление, но мы выстояли. Хочу отметить наше единство и командный дух», — передаёт слова Йокановича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Победа позволила «Динамо» набрать 29 очков и подняться на четвёртую строчку турнирной таблицы.
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- 13 ноября 2022
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