Главный тренер «Динамо» Йоканович прокомментировал победу в матче с ЦСКА

Главный тренер московского «Динамо» Славиша Йоканович высказался о результате московского дерби с ЦСКА, которое завершилось победой бело-голубых со счётом 2:1.

«Динамо» сыграло хорошую игру. В самом начале соперник давил, у ЦСКА было много угловых, но мы сумели выровнять матч. Дерби — это особая игра. После первых 30 минут мы взяли всё под контроль, гол вытекал из логики игры. Во втором тайме мы создали достаточно моментов, но в последние 10 минут ЦСКА оказывал на нас сильное давление, но мы выстояли. Хочу отметить наше единство и командный дух», — передаёт слова Йокановича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Победа позволила «Динамо» набрать 29 очков и подняться на четвёртую строчку турнирной таблицы.