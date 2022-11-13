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В «Динамо» заявили, что довольны работой Славиши Йокановича

В «Динамо» заявили, что довольны работой Славиши Йокановича
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Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин оценил работу главного тренера бело-голубых Славиши Йокановича.

«Первая часть сезона была сложной и непростой. Мы потеряли практически половину игроков, которые определяли лицо основного состава. Мы понимали, что по ходу сезона у нас могут возникнуть сложности. Первую часть мы прошли без поражений, но потом был спад. Что нам нравится — это то, что у команды есть характер, много молодых футболистов, которые влились в эту команду. Наверное, можно назвать оценку «удовлетворительно». Довольны ли работой Йокановича? Да», — передаёт слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

«Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 29 очков.

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