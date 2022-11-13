Главный тренер «Динамо» Йоканович высказался о возможных трансферах зимой

Главный тренер московского «Динамо» Славиша Йоканович прокомментировал возможные трансферы клуба в зимнюю паузу.



«Зимний перерыв ещё не наступил, впереди важные игры Кубка. Мы ещё не обсуждали трансферные планы, но наша команда молодая, показывает хорошее качество игры. Любая топ-команда пытается найти усиление. Сейчас мы сфокусированы на тех игроках, которые у нас есть, чтобы улучшать их качество, вывести на новый уровень. Но, конечно, мы обсудим наши трансферные планы, чтобы ставить перед игроками новые задачи», — передаёт корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Победа в матче с ЦСКА (2:1) позволила подопечным Славиши Йокановича увеличить беспроигрышную серию в рамках московского дерби до шести матчей.