Славиша Йоканович: приятно, что «Динамо» — топы в чемпионате Москвы

Главный тренер московского «Динамо» Славиша Йоканович высказался о длинной паузе в чемпионате России и об успешных результатах бело-голубых с московскими клубами.
«Такой продолжительный период — недостаток. Мы должны следовать футбольным обстоятельствам, ничего не поделаешь. К этим условиям надо адаптироваться.
Мы лучшие в Москве? Можно сказать, что для каждого игрока дерби — особый день и история. К каждому из них команда подходит с настроем и мотивацией. Но игра в футбол не ограничивается Москвой. Занозой в сердце до сих пор сидят игры в Воронеже, Ростове и Нижнем Новгороде. Приятно, что мы топы в чемпионате Москвы, но на этом футбол в России не заканчивается. Будем стараться во всех встречах после зимнего перерыва», — передаёт слова Йокановича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
- 13 ноября 2022
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