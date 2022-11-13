Йоканович: полагаю, что Месси и Роналду промахивались с пенальти больше, чем Фомин

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович прокомментировал незабитый пенальти в матче с ЦСКА своего полузащитника Даниила Фомина, который ранее 17 раз подряд реализовывал удар с 11-метровой отметки в рамках чемпионата.

«Я не думаю, что промах Фомина с пенальти негативно на нём скажется. Я знаю не так много игроков, которые забили бы 17 пенальти подряд! Полагаю, что Месси и Роналду промахивались с 11 метров больше, чем Даня. Каждый игрок, подходящий к «точке» пенальти, испытывает ответственность», — передаёт слова Йокановича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Несмотря на незабитый пенальти Фомина, «Динамо» обыграло ЦСКА со счётом 2:1 и поднялось на четвёртое место турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги.