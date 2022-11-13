Йоканович: полагаю, что Месси и Роналду промахивались с пенальти больше, чем Фомин
Поделиться
Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович прокомментировал незабитый пенальти в матче с ЦСКА своего полузащитника Даниила Фомина, который ранее 17 раз подряд реализовывал удар с 11-метровой отметки в рамках чемпионата.
«Я не думаю, что промах Фомина с пенальти негативно на нём скажется. Я знаю не так много игроков, которые забили бы 17 пенальти подряд! Полагаю, что Месси и Роналду промахивались с 11 метров больше, чем Даня. Каждый игрок, подходящий к «точке» пенальти, испытывает ответственность», — передаёт слова Йокановича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Несмотря на незабитый пенальти Фомина, «Динамо» обыграло ЦСКА со счётом 2:1 и поднялось на четвёртое место турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги.
Комментарии
- 13 ноября 2022
-
23:31
-
23:13
-
23:08
-
23:05
-
23:02
-
22:59
-
22:51
-
22:51
-
22:51
-
22:42
-
22:34
-
22:31
-
22:31
-
22:27
-
22:27
-
22:26
-
22:22
-
22:21
-
22:21
-
22:16
-
22:14
-
22:11
-
22:07
-
22:07
-
22:05
-
22:02
-
21:59
-
21:58
-
21:57
-
21:56
-
21:54
-
21:50
-
21:50
-
21:46
-
21:29
Партнерский контент