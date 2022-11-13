Владимир Федотов: ЦСКА не хватает изюминки в реализации моментов

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов высказался об игре команды в матче с «Динамо» (1:2).

«У нас всё получилось, мы были хорошо настроены. Настрой был виден, игра шла на непростом по качеству поле. Мы доминировали, создали первыми два момента. На пятой минуте показалось, что был пенальти, когда завалили нашего центрального защитника. Почему-то ничего не было, а в аналогичной ситуации нам поставили пенальти. Пропустили нелепый гол. Нужно было просто сузить пространство, сыграть по мячу, а мы делали искусственный офсайд. Но и после этого у нас были моменты — удар Карраскаля, у Шунина было много работы.

Для нас важен каждый игрок. Кучаев был в очень хорошей форме в момент, когда он получал травму. Сейчас нам не хватает изюминки в реализации моментов. Не хватает точной доставки мяча в штрафную. Ушаков дал нам скорость, на что мы и ставили, обыгрывал, создал несколько моментов, да и сам мог забить», — передаёт слова Владимира Федотова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.