Арсен Захарян высказался о победе «Динамо» в матче с ЦСКА

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян прокомментировал победу в матче с ЦСКА в рамках московского дерби, а также высказался о предыдущей встрече команды с «Ростовом», которая завершилась поражением — 1:2.

«Заслуженно победили. По мотивам игры в Ростове – сегодня наш день? Да, но мы и в Ростове должны были выигрывать, просто не залетало. А тут ещё и пенальти не забили…» — передаёт слова Захаряна корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

«Динамо» одержало победу над ЦСКА со счётом 2:1. Подопечные Славиши Йокановича набрали по итогам 17 матчей Российской Премьер-Лиги 29 очков и поднялись на четвёртую строчку чемпионата. Следующий матч команда проведёт в рамках 5-го тура группового этапа Фонбет Кубка России с «Ахматом».