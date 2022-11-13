Арсен Захарян: Фомин неплохо исполнил пенальти, но Акинфеев здорово вытащил
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Полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян прокомментировал момент с незабитым пенальти Даниилом Фоминым в ворота ЦСКА.
«Мешало ли что-то Фомину во время пенальти? Думаю, ничего не мешало — просто Акинфеев угадал угол. Здорово вытащил. Фома неплохо исполнил», — передаёт слова Захаряна корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
Хозяева вышли вперёд на 40-й минуте встречи благодаря голу Дмитрия Скопинцева, точный пас ему отдал Даниил Фомин. На 63-й минуте «Динамо» забило ещё один — гол на счету Муми Нгамалё. Через две минуты армейцы сумели сократить отставание в счёте, когда Иван Обляков реализовал свой голевой момент. На 79-й минуте Иван Обляков получил вторую жёлтую карточку в матче и оставил гостей в меньшинстве.
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