Федотов: болельщикам ЦСКА нужно запастись терпением. Мы сможем наладить прицел

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов поблагодарил болельщиков клуба за поддержку во время матча с московским «Динамо». Армейцы потерпели поражение со счётом 1:2. Единственный матч за ЦСКА забил Иван Обляков. В концовке встречи Игорь Акинфеев отразил пенальти от Даниила Фомина.

«Болельщикам нужно запастись терпением. Я благодарю их за поддержку, которую они нам оказали. Команда сегодня сражалась, мы до последнего отдавались этой игре, пытаясь уйти от поражения, пытаясь вырвать победу. Есть подготовительный период, за который мы сможем наладить прицел, прийти к общему знаменателю, будет побольше времени. Нам предстоит много работы», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.