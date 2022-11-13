«Стечение обстоятельств». Федотов — об удалении Облякова в матче с «Динамо»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал удаление своего полузащитника Ивана Облякова в матче с «Динамо», который получил две жёлтые карточки за семь минут.

«Обляков хорошо выглядел, мог сравнивать счёт, создавал моменты. Его удаление — стечение обстоятельств. Не уверен, что там был захват такой силы, но мы ещё посмотрим», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

ЦСКА проиграл московскому «Динамо» со счётом 1:2, а единственный гол армейцев забил полузащитник на 65-й минуте. После этого поражения подопечные Владимира Федотова опустились на пятое место турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги, имея в активе 29 очков. Следующую встречу команда проведёт в гостевом матче 5-го тура группового этапа Фонбет Кубка России с «Сочи».