«Стечение обстоятельств». Федотов — об удалении Облякова в матче с «Динамо»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал удаление своего полузащитника Ивана Облякова в матче с «Динамо», который получил две жёлтые карточки за семь минут.
«Обляков хорошо выглядел, мог сравнивать счёт, создавал моменты. Его удаление — стечение обстоятельств. Не уверен, что там был захват такой силы, но мы ещё посмотрим», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
ЦСКА проиграл московскому «Динамо» со счётом 1:2, а единственный гол армейцев забил полузащитник на 65-й минуте. После этого поражения подопечные Владимира Федотова опустились на пятое место турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги, имея в активе 29 очков. Следующую встречу команда проведёт в гостевом матче 5-го тура группового этапа Фонбет Кубка России с «Сочи».
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