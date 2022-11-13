Антон Шунин: задача «Динамо» — бороться за медали. Для нас это самое важное

Голкипер московского «Динамо» Антон Шунин рассказал о задаче команды на вторую часть чемпионата.



«Сможем ли удержаться? У нас впереди практически половина чемпионата. Будем готовиться к весенней части. Задача — бороться за медали. Для нас это самое важное», — передаёт слова Шунина корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

Сегодня, 13 ноября, в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» выиграло у ЦСКА со счётом 2:1. В составе бело-голубых отличились Дмитрий Скопинцев и Муми Нгамалё. В составе армейцев голом отметился Иван Обляков. Благодаря этой победе хозяева набрали 29 очков и поднялись на четвёртое место турнирной таблицы чемпионата России сезона-2022/2023. ЦСКА опустился на пятую строчку.