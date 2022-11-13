Арсен Захарян: «Динамо» можно назвать самой сильной московской командой. Мы всех обыграли

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян прокомментировал серию московской команды в рамках дерби в чемпионате. Бело-голубые не проигрывают на протяжении последних шести матчей со столичными клубами.

«Динамо» можно назвать самой сильной московской командой. Видите, мы у всех выиграли. Во втором круге нужно также у всех московских команд выиграть. Думаю, подтвердим этот статус», — передаёт слова Захаряна корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Благодаря победе в матче с ЦСКА подопечные Славиши Йокановича набрали 29 очков и уходят на перерыв, занимая четвёртую строчку Российской Премьер-Лиги. ЦСКА, в свою очередь, опускаются на позицию ниже, имея столько же очков, но уступая бело-голубым по статистическим показателям.