Арсен Захарян: «Динамо» можно назвать самой сильной московской командой. Мы всех обыграли
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Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян прокомментировал серию московской команды в рамках дерби в чемпионате. Бело-голубые не проигрывают на протяжении последних шести матчей со столичными клубами.
«Динамо» можно назвать самой сильной московской командой. Видите, мы у всех выиграли. Во втором круге нужно также у всех московских команд выиграть. Думаю, подтвердим этот статус», — передаёт слова Захаряна корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
Благодаря победе в матче с ЦСКА подопечные Славиши Йокановича набрали 29 очков и уходят на перерыв, занимая четвёртую строчку Российской Премьер-Лиги. ЦСКА, в свою очередь, опускаются на позицию ниже, имея столько же очков, но уступая бело-голубым по статистическим показателям.
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