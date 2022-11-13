Антон Шунин считает Бразилию и Францию фаворитами ЧМ-2022 в Катаре

Голкипер московского «Динамо» Антон Шунин назвал фаворитов чемпионата мира по футболу, который стартует 20 ноября в Катаре.



«Фавориты? Их много, в том числе Бразилия и Франция. За кого буду болеть? Я не сильно за кого-то болею, кроме нашей сборной. Но так как мы в такой ситуации, то я буду просто наслаждаться футболом. Я очень рад, что проходят такие большие турниры. Каждые два года большой турнир», — передаёт слова Шунина корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

Ранее московское «Динамо» дома оказалось сильнее ЦСКА. Хозяева вышли вперёд на 40-й минуте встречи благодаря голу Дмитрия Скопинцева, точный пас ему отдал Даниил Фомин. На 63-й минуте «Динамо» забило ещё один — гол на счету Муми Нгамалё. Через две минуты армейцы сумели сократить отставание в счёте, когда Иван Обляков реализовал свой голевой момент. После этого результативных действий совершено не было.