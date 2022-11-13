Арсен Захарян считает, что переговоры между «Динамо» и «Челси» продолжаются

Полузащитник сборной России Арсен Захарян высказался о переговорах между «Динамо» и «Челси» по поводу его перехода.



«Завершена ли история с «Челси»? Сейчас я об этом не думаю — можно спросить у представителей клуба. Думаю, всё в порядке и переговоры идут. Сам интересуюсь, но не все же карты раскрывать», — передаёт слова Захаряна корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Арсен Захарян выходил на поле в 16 матчах. Полузащитник отметился двумя забитыми мячами и пятью результативными передачами. «Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2022/2023, набрав 29 очков после 17 проведённых матчей. Лидирует «Зенит» — 42 очка.