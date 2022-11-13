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Нагорных — о месте «Локомотива»: хотел бы извиниться перед нашими болельщиками

Нагорных — о месте «Локомотива»: хотел бы извиниться перед нашими болельщиками
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Председатель Совета директоров московского «Локомотива» Юрий Нагорных прокомментировал положение клуба в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Локомотив» занимает 14-е место, набрав 13 очков после 17 проведённых матчей.

«14-е место абсолютно не устраивает ни клуб, ни игроков, ни болельщиков. Я бы хотел прежде всего извиниться перед нашими болельщиками. Действительно, это не то место, на котором должен быть такой клуб, как «Локомотив», клуб с уникальной историей и победными традициями. Мы все постараемся, чтобы зимняя пауза прошла для клуба полезно, чтобы к весенней части команда была другой», — приводит слова Нагорных «РИА Новости Спорт».

Сегодня, 13 ноября, «Локомотив» объявил о назначении Михаила Галактионова на пост главного тренера клуба.

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