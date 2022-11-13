Арсен Захарян объяснил, почему «Динамо» снова начало побеждать

Футболист московского «Динамо» Арсен Захарян рассказал о причинах побед своей команды.
«Мы физически набрали: начал получаться контрпрессинг — как раз то, что мы не делали в начале сезона. Теперь быстро отбираем мяч после потерь. Думаю, начали более слаженно играть. Вернулись к тому, что было? Славиша привил нам свои футбольные термины.
Конечно, тренер с первого дня влился в команду — взял всё под контроль. Физически не получалось воплощать его идеи. Сейчас создали интенсивность — теперь получается», — передаёт слова Захаряна корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
Ранее московское «Динамо» дома оказалось сильнее ЦСКА. Хозяева вышли вперёд на 40-й минуте встречи благодаря голу Дмитрия Скопинцева, точный пас ему отдал Даниил Фомин. На 63-й минуте «Динамо» забило ещё один — гол на счету Муми Нгамалё. Через две минуты армейцы сумели сократить отставание в счёте, когда Иван Обляков реализовал свой голевой момент. После этого результативных действий совершено не было.
- 13 ноября 2022
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