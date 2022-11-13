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«Нахожусь на правильном пути». Защитник «Динамо» Маричал оценил свою игру

«Нахожусь на правильном пути». Защитник «Динамо» Маричал оценил свою игру
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Защитник московского «Динамо» Николас Маричал рассказал, как оценивает свою игру в матче с ЦСКА.

«Как оценю свою игру? Считаю, мне есть к чему стремиться и совершенствоваться. Но стараюсь работать над собой и недостатками. Считаю, что я нахожусь на правильном пути», — передаёт слова Маричала корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

Ранее московское «Динамо» дома оказалось сильнее ЦСКА. Хозяева вышли вперёд на 40-й минуте встречи благодаря голу Дмитрия Скопинцева, точный пас ему отдал Даниил Фомин. На 63-й минуте «Динамо» забило ещё один — гол на счету Муми Нгамалё. Через две минуты армейцы сумели сократить отставание в счёте, когда Иван Обляков реализовал свой голевой момент. После этого результативных действий совершено не было.

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