«Нахожусь на правильном пути». Защитник «Динамо» Маричал оценил свою игру

Защитник московского «Динамо» Николас Маричал рассказал, как оценивает свою игру в матче с ЦСКА.

«Как оценю свою игру? Считаю, мне есть к чему стремиться и совершенствоваться. Но стараюсь работать над собой и недостатками. Считаю, что я нахожусь на правильном пути», — передаёт слова Маричала корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

Ранее московское «Динамо» дома оказалось сильнее ЦСКА. Хозяева вышли вперёд на 40-й минуте встречи благодаря голу Дмитрия Скопинцева, точный пас ему отдал Даниил Фомин. На 63-й минуте «Динамо» забило ещё один — гол на счету Муми Нгамалё. Через две минуты армейцы сумели сократить отставание в счёте, когда Иван Обляков реализовал свой голевой момент. После этого результативных действий совершено не было.