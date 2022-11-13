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Арсен Захарян: «Динамо» может повторить результат прошлого сезона. Почему нет?

Арсен Захарян: «Динамо» может повторить результат прошлого сезона. Почему нет?
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Полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян высказал мнение, что клуб может повторить результат прошлого сезона.

«Динамо» может повторить результат прошлого сезона. Почему нет? Сейчас идём на четвёртом месте. Всё возможно, будем доказывать и подниматься выше», — передаёт слова Захаряна корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Арсен Захарян выходил на поле в 16 матчах. Полузащитник отметился двумя забитыми мячами и пятью результативными передачами. «Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2022/2023, набрав 29 очков после 17 проведённых матчей. Лидирует «Зенит» — 42 очка. В прошлом сезоне «Динамо» финишировало на третьей строчке.

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