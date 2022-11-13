Бруну Фернандеш: для игроков и болельщиков ЧМ проходит в не самое удобное время

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш раскритиковал время проведения чемпионата мира по футболу, который пройдёт с 20 ноября по 18 декабря в Катаре.

«Это не совсем то время, в которое мы хотим играть на чемпионате мира. Думаю, что для всех игроков и болельщиков это не самое удобное время. Дети будут в школе, люди будут на работе, и время для просмотра игр будет не самым лучшим.

Мы знаем обстановку вокруг чемпионата мира, что происходило в последние несколько месяцев. Знаем о людях, которые погибли на строительстве стадионов. Нас это совсем не радует. Мы хотим, чтобы футбол был для всех, чтобы каждый был вовлечён в чемпионат мира, потому что это мировой турнир.

Это имеет значение для всех людей. Чемпионат мира больше, чем футбол — это вечеринка для болельщиков и игроков, то, на что приятно смотреть, и это должно было быть сделано в самом лучшем виде», — приводит слова Бруну издание The Athletic.

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