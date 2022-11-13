Карпин: самое страшное, что судьи сами не понимают, что надо свистеть, а что нет

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал большое количество назначенных пенальти (11) в пользу южан по ходу этого сезона, а также ответил на вопрос, понимает ли он принцип работы судей относительно игры рукой и других фолов в футбольных встречах.
«Доволен ли я назначенными пенальти? Почему я должен быть доволен, если они все верные? Есть хоть один пенальти из 11, который был назначен неверно после вмешательства VAR? Возможно, пенальти с «Торпедо» не было. Но это единственный эпизод. Чего мне быть довольным? Мы ещё больше должны были пробить. Это моё мнение. Три или четыре пенальти нам не назначили.
Понимаю ли я принцип работы судей? По этому поводу мы после или во время игр общаемся с резервными арбитрами. И самое страшное, что они отвечают: «Мы сами не понимаем, что надо свистеть, а что не надо». Они в открытую это признают и говорят, что уже запутались», — приводит слова Карпина «Спорт-экспресс».
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