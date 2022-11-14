Медведева била по мячу, Скопинцев праздновал в стиле Роналду. Фото с матча «Динамо» — ЦСКА

13 ноября в Москве на поле стадиона «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» одержало победу над ЦСКА. Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу команды Славиши Йокановича.

Эта победа позволила подопечным Славиши Йокановича увеличить беспроигрышную серию в рамках московского дерби до шести матчей, сообщает статистический портал Opta Sport.



Также это лучшая серия для бело-голубых за последние 10 лет. В рамках этих встреч «Динамо» четыре раза брало верх над своим соперником, а также дважды играло вничью.

Лучшие кадры с матча «Динамо» — ЦСКА — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

Благодаря сегодняшней победе «Динамо» сумело набрать 29 очков и подняться на четвёртое место турнирной таблицы. ЦСКА, у которого столько же очков, из-за разницы статистических показателей опустился на пятую строчку.