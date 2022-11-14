Головин отдал голевую передачу за «Монако» в матче с «Марселем»

Сегодня, 14 ноября, проходит матч 15-го тура французской Лиги 1, в котором «Монако» принимает «Марсель». На 73-й минуте российский полузащитник хозяев Александр Головин отдал голевую передачу на нападающего Кевина Фолланда, что позволило монегаскам выйти вперёд в этой встрече.

Сначала по ходу встречи вперёд вышел «Марсель» благодаря голу Алексиса Санчеса. На 45-й минуте форвард «Монако» Виссам Бен-Йеддер сравнял счёт благодаря реализованному 11-метровому удару.

В текущем сезоне французского чемпионата Головин провёл за «Монако» 13 матчей, на счету Александра три гола и три результативные передачи. Также полузащитник провёл два матча в квалификации Лиги чемпионов и шесть встреч в Лиге Европы, но не сумел в них отметиться голевыми действиями.

Фанаты «Марселя» устроили Алексису Санчесу жаркий приём: