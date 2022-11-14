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«Ювентус» поднялся на третье место Серии А, уверенно обыграв «Лацио»

«Ювентус» поднялся на третье место Серии А, уверенно обыграв «Лацио»
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Завершился матч 15-го тура итальянской Серии А, в котором встречались туринский «Ювентус» и римский «Лацио». Команды играли на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине. «Ювентус» одержал победу со счётом 3:0. Встречу обслуживал главный судья Давиде Масса.

Первый гол в матче на 43-й минуте забил нападающий «Ювентуса» Мойзе Кин с передачи Адриена Рабьо. На 54-й минуте Мойзе Кин оформил дубль. В этот раз его ассистентом выступил Филип Костич. Точку в матче на 89-й минуте поставил польский форвард Аркадиуш Милик — 3:0.

«Ювентус» обошёл «Лацио» в турнирной таблице чемпионата Италии сезона-2022/2023. Команда Массимилиано Аллегри поднялась на третье место, набрав 31 очко после 15 проведённых матчей. «Лацио» (30) опустился на четвёртую строчку. Лидером соревнований является «Наполи» (41).

Италия - Серия А. 15-й тур
13 ноября 2022, воскресенье. 22:45 МСК
Ювентус
Турин
Окончен
3 : 0
Лацио
Рим
1:0 Кин – 43'   2:0 Кин – 54'   3:0 Милик – 89'
Комментарии
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