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«Монако» с Головиным проиграл в матче с «Марселем», пропустив в добавленное время

«Монако» с Головиным проиграл в матче с «Марселем», пропустив в добавленное время
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В матче 15-го тура французской Лиги 1 «Монако» принимал «Марсель». Команды играли на стадионе «Луи II» в Монако. Встречу обслуживал главный судья Бенуа Бастьен. «Марсель» вырвал победу в последние минуты игры — 3:2.

Счёт в матче на 35-й минуте точным ударом со штрафного открыл чилийский нападающий «Марселя» Алексис Санчес. В концовке первого тайма, на 45-й минуте, форвард «Монако» Виссам Бен-Йеддер реализовал пенальти — 1:1. На 72-й минуте с передачи россиянина Александра Головина забил немецкий форвард хозяев Кевин Фолланд. Головин по центру разогнал атаку, далее выполнил своевременный пас Фолланду, который ворвался в штрафную и низом пробил в ближний угол ворот — 2:1. «Марселю» удалось сравнять счёт на 83-й минуте усилиями полузащитника Жордана Верету, а на 90+7-й минуте победу гостям принёс защитник Сеад Колашинац.

«Монако» (27) занимает шестое место в турнирной таблице Лиги 1. «Марсель» (30) — на четвёртой строчке.

Франция - Лига 1. 15-й тур
13 ноября 2022, воскресенье. 22:45 МСК
Монако
Монако
Окончен
2 : 3
Марсель
Марсель
0:1 Санчес – 35'   1:1 Бен-Йеддер – 45' (пен)   2:1 Фолланд – 72'   2:2 Верету – 83'   2:3 Колашинац – 90+7'
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