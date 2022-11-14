Месси и другие игроки сборной Аргентины поддержали Ло Чельсо, травмировавшегося перед ЧМ

26-летний аргентинский атакующий полузащитник Джовани Ло Чельсо, выступающий на правах аренды за «Вильярреал» из лондонского «Тоттенхэм Хотспур», получил мышечную травму накануне старта чемпионата мира по футболу в Катаре – 2022 и опубликовал соответствующий пост об этом.

«Это правда, что последние дни для меня были печальные и грустные. Я пропустил уже некоторое время из-за травмы. Чемпионат мира — самый красивый турнир в мире, и я действительно пытался всеми возможными способами оказаться там. Но я не смогу этого сделать. Я желаю всего наилучшего сборной Аргентины, которая, не сомневаюсь, будет представлять страну наилучшим образом», — гласит послание Ло Чельсо.

Оперативно в комментариях его поддержали соотечественники и другие звёздные игроки. Так, капитан сборной Аргентины Лионель Месси оставил эмодзи с сердечком, как и его одноклубник Неймар, представляющий Бразилию. «Футбол всегда даёт шанс на реванш», — так поддержал Джовани голкипер Эмилиано Мартинес.

Наиболее эмоциональный комментарий оставил Эрик Ламела: «Братишка, мы будем очень скучать по тебе. Выздоравливай, всё впереди. Люблю тебя, мой друг!»